Rosyjscy wojskowi wzięli łapówki. Tak rozpracowano akcję specjalną wobec obrońców Azowstalu

Ostatnia twierdza jak drzazga

- Zakład Azowstal jest ostatnim punktem oporu, który nie pozwala Rosjanom na otwarcie "bezpiecznego" lądowego połączenia pomiędzy Obwodem Rostowskim, okupowanym Donbasem, a okupowanym Krymem. To taka drzazga, która uwiera Rosjan. Zdobycie zakładu Azowstal jest kwestią istotną z perspektywy działań propagandowych. Niemożność przejęcia przez siły rosyjskie kontroli nad danym obszarem to kolejny dowód na słabość armii. Obecność Ukraińców w Mariupolu mimo przeszło 80 dni tzw. operacji specjalnej to potwarz dla Kremla - dodaje.