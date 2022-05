Pułk Azow wylicza straty Rosjan. Zabito generała

- Nasz garnizon zdołał zniszczyć około sześć tysięcy żołnierzy sił wroga, a także zabił jednego generała. To około 78 czołgów. To ponad 100 pojazdów opancerzonych. To jest potwierdzone (dane - wyd.). Jest wciąż oczywiście wiele niepotwierdzonych danych, na których nie będziemy polegać – miał przekazać Palamar.