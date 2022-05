Zginęło małżeństwo broniące Mariupola. Osierocili syna

"Tu w zaświaty odchodzą całe rodziny"

- On zginął 15 kwietnia. A potem, 8 maja, bomba zabiła ją. Dziecko zostało sierotą. Dwoje Bohaterów zginęło. Cała rodzina przepadła. I nic nie mogłem zrobić... Ja, całe dowództwo, wszyscy walczymy 24 godziny na dobę, by ocalić naszych żołnierzy. To jest historia o tylko jednej rodzinie. Ale musicie zrozumieć, że tu w zaświaty odchodzą całe rodziny - podkreślił Pałamar.