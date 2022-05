Dramatyczna sytuacja obrońców Azowstalu. Ewakuacja rannych niemożliwa. Putin wciąż mówi "niet"

Obrońcy Azowstalu wciąż bez szans na ewakuację

W sytuacji blokady i ciągłego ostrzału, niewielkiej ilości amunicji nie istnieje możliwość wydostania się z kombinatu, nawet "gdyby ktoś wydał taki rozkaz". - Jesteśmy otoczeni, ale w żaden sposób nie damy rady wyrwać się stąd z tym, co mamy. Mamy już nie tak dużo amunicji, ludzi zdolnych do walki. Jest ich dość, by się bronić, ale niewystarczająco dużo, by wyjść - zaznaczył Kozacki.