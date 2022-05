Nieoczekiwany apel ws. Azowstalu. "On może wybawić naszych żołnierzy"

Zapytana, co powiedziałaby prezydentowi Rosji, odpowiedziała: - Powiedziałaby, że Ukraińców nie da się złamać. Rosjanie zrzucają na nas ciężkie bomby, atakują nas i naszą wolność. A tak naprawdę nigdy nie zrozumieją, co to znaczy być wolnym narodem. Co to znaczy nie bać się mówić.