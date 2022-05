Putin choruje na raka krwi? Media: Dowodem ma być nagranie

Sprawę opisuje portal "New Lines", który twierdzi, że jest w posiadaniu nagrania, w którym oligarcha opisuje rosyjskiego prezydenta jako "bardzo chorego na raka krwi", chociaż rodzaj raka krwi nie został określony. W tej sprawie do wszystkich dyrektorów regionalnych centrala Federalnej Służby Bezpieczeństwa miała wysłać "ściśle tajną notatkę", w której poinstruowano szefów, by ci nie ufali "plotkom o nieuleczalnej chorobie prezydenta".