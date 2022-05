Putin ma przejść operację? Nowe doniesienia o stanie zdrowia prezydenta

Na czas operacji jego obowiązki, które są związane z wojną w Ukrainie, ma przejąć Nikołaj Patruszew, który jest szefem rady bezpieczeństwa. To także on odgrywa ogromną rolę w planowaniu przebiegu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Miał przekonać Putina do tego, że Kijów jest przepełniony "neonazistami". Jest to zaskakujące, gdyż zgodnie z konstytucją, w takich przypadkach władza powinna przechodzić w ręce premiera.