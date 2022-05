Niepokojące doniesienia. "Kreml podjął decyzję o ataku na Mołdawię"

- Gdyby Rosjanie doszli do granic Mołdawii i zdecydowaliby się przekroczyć tę granicę, to w Mołdawii nie byłoby nikogo, kto byłby w stanie stawiać opór - ocenił z kolei analityk PISM Jakub Pieńkowski. - Mołdawia ma maksymalnie cztery tysiące żołnierzy. To jest armia bez czołgów, bez broni przeciwlotniczej, bez nowoczesnej broni przeciwpancernej, bez lotnictwa. 10 tysięcy karabinierów, dawne wojska wewnętrzne, i to wszystko. To są siły zbrojne, które się zatrzymały na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku - mówił.