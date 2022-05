Szojgu zdradził? Rosyjski pułkownik szokuje

Igor Striełkow (pseudonim Girkin, pułkownik Specnazu, który kierował separatystyczną wojną w Donbasie w 2014 r. opublikował szokujący wpis dotyczący Siergieja Szojgu. "Wprost oskarżam Siergieja Szojgu o co najmniej kryminalne zaniedbania. Nie mam podstaw, by oskarżać go o zdradę, ale go o to podejrzewam" - napisał.