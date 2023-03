Rosyjscy szpiedzy. "Specjalizują się w Polakach"

Czy polski kontrwywiad w Polsce ma obecnie dużo pracy? Patrycjusz Wyżga pytał o to byłych agentów wywiadu w programie "Newsroom WP" odnosząc się do wojny Rosji z Ukrainą. - Myślę, że ma bardzo dużo roboty, tak, jak miał zawsze. Pamiętajmy, że Rosjanie od XIX wieku albo i wcześniej specjalizują się w Polakach. Ich wiedza w tym zakresie jest ogromna i nie ginie w służbach w związku ze zmianami politycznymi, nawet tak drastycznymi jak rewolucja. Ta wiedza jest przekazywana. Nikt tam nie ujawnia agentury rosyjskiej. Służby działały i działać będą. W kontrwywiadzie zawsze należy mieć z tyłu głowy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy mówią jak my, myślą podobnie, ale służą obcemu mocarstwu. Lekceważenie przeciwnika prowadzi do porażki - komentował płk Wojciech Brochwicz, adwokat i były wiceszef kontrwywiadu.