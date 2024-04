Rosną napięcia w Europie. Wróci obowiązkowa służba wojskowa?

Na tym stwierdzeniu można by skończyć temat. Problem stanowią jednak kurczące się przeszkolone rezerwy. Nieco pomaga dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. W 2022 roku wpłynęło ok. 14 tys. wniosków o przyjęcie na szkolenie. Rok później - 31 tys. Służba trwa do 12 miesięcy, w tym podstawowe szkolenie - 28 dni. Etap ten przypomina znaną z czasów poboru unitarkę. Podczas szkolenia kandydat uczy się musztry, podstaw obsługi broni, regulaminów wojskowych. Kurs kończy się przysięgą.