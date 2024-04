Chcą równouprawnienia w wojsku. "Problem z tym mają wszyscy żołnierze"

Pośród państw NATO całkowitą równość co do kwalifikacji wojskowej mają obywatele Danii i Szwecji. Potencjalnemu poborowi podlegają tam zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W pozostałych państwach kobiety mogą służyć ochotniczo. Lecz w każdej armii wymagania psychofizyczne dla obu płci są takie same.