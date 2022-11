Rosjanin zgwałcił Tatianę w domu jej brata. Wstrząsająca relacja z Ukrainy

Do domu jej brata wdarli się wtedy okupanci. Plądrowali mieszkanie. Jeden z nich zaczął dotykać i szarpać Tatianę. Przycisnął ją do szafy i rozdarł jej ubranie. - Płakałam, błagałam go, żeby przestał, ale nie reagował - opowiada poruszona ofiara. - Jedyną myślą, jaką miałam, było przeżyć.