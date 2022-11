Eliminują najwyższą kadrę wojskową. Rosjanie w tarapatach [NA ŻYWO]

Środa to 252. dzień napaści na Ukrainę. Podczas wojny zginęło już ponad 1400 rosyjskich oficerów - donosi portal Ukraińska Prawda. Wśród poległych wysoką rangą są m.in. generałowie, pułkownicy, majorzy, kapitanowie, starsi porucznicy. Z kolei "The New York Times", powołując się na informacje z amerykańskiego wywiadu, przekazał, że rosyjscy generałowie mieli debatować na temat użycia taktycznej broni jądrowej w Ukrainie. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.