Profesor z Finlandii mówi, co zimą Ukraińcy zrobią Rosjanom

Ukraińcy z pewnością zmierzają do tego, by jeszcze zimą przygotować sytuację do wiosennego ataku od strony Zaporoża w kierunku Melitopola i Mariupola. - Celem jest odcięcie lądowego połączenia Rosjan z Krymem - kwituje profesor, zaznaczając, że żadna z armii nie czeka w namiotach na zmianę pogody - Ukraińcy napierają, a Rosjanie nie pozostają bezczynni.