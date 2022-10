Finowie rozpracowali Rosjan. Oto nowa taktyka Moskwy

To nowa faza wojny, która ma zapewnić Putinowi nie tyle triumf, ale najdotkliwsze straty ludności i dramatyczne obniżenie i tak niskich standardów życia, aż do granic przetrwania. Mieszkańców miast czeka zimno, brak elektryczności i wody, niedostatek pożywienia oraz - jak doprecyzował to w żołnierskich słowach były wojskowy - choroby związane z katastrofą sanitarną.