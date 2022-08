Rosjanie wyciągnęli "asa z rękawa". Propagandowy występ Stevena Seagala w rosyjskiej telewizji

Podobnym spostrzeżeniem aktor podzielił się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. - Powiedziałem mu, że fake newsy są bardziej niebezpieczne od pocisków atomowych. Chodzi mi o to, że jeśli fake newsy się rozmnożą do tego punktu, że obywatele nie będą wiedzieli, czym jest prawda, to ich serca i rozumy mogą być doprowadzone do czegokolwiek, do jakiegokolwiek konfliktu - kontynuował Seagal.