Kreml chce uderzyć w Zełenskiego. Planują "specjalną akcję"

W akcję zaangażowani są m.in. blogerzy

"W szczególności powstała strona internetowa: do dystrybucji na portalach społecznościowych przygotowano fałszywe zrzuty ekranu publikacji znanych środków masowego przekazu na temat powstania Funduszu; stworzono bazę tzw. 'liderów sieci' i blogerów do dalszej dystrybucji materiałów; przygotowałem memy i komentarze do sieci społecznościowych" - ujawnia wywiad.