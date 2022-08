Wojna w Ukrainie. Wybuch browaru w Doniecku. Doszło do wycieku amoniaku [RELACJA NA ŻYWO]

Środa to 168. dzień rosyjskiej inwazji. Lokalne media w Ukrainie poinformowały, że doszło do wybuchu w browarze w Doniecku. W wyniku eksplozji doszło do wycieku amoniaku. Miejscowi otrzymali już wytyczne. Zaapelowano m.in. nieotwieranie okien. W sieci pojawiły się także zdjęcia z przed i po ataku na lotnisko Saki w Novofedorivce. Materiały zostały opublikowane przez ukraińskie media. Widać na nich m.in. zniszczone samoloty oraz miejsca, w których doszło do eksplozji. Jak podał kanał Insider UKR, zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy 24 samoloty i cztery składy amunicji. Śledź relację Wirtualnej Polski na żywo.