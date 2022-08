Elektrownia Zaporoże. Obiekt rosyjskiego terroru

Nie ma na świecie takiego narodu, który mógłby czuć się bezpieczny, gdy państwo terrorystyczne strzela do elektrowni jądrowej - to słowa ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego po sobotnim ataku Rosjan na elektrownię w Zaporożu. Elektrowania od marca znajduje się w rękach okupantów, którzy stosują nuklearny szantaż, zagrażający europejskiemu bezpieczeństwu. Co wiadomo na temat elektrowni Zaporoże?