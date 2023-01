Rosjanie oszczędzają amunicję. Ostrzał artyleryjski zmalał o 75 proc.

Ukraina od początku wojny racjonuje amunicję, gdyż posiada znacznie mniejsze zapasy broni niż Rosja. Kijów szybko wyczerpał magazyny sowieckiej amunicji, a dostawy z Zachodu również były mocno ograniczone. W efekcie Ukraina wystrzeliwuje dziennie ok. 4000-7000 pocisków dziennie, znacznie mniej niż wojska okupanta. Rosjanie do niedawna potrafili wystrzeliwać ponad 20000 pocisków dziennie. Teraz jest to ok. 5000.