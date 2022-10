Rosjanie grzmią. Chodzi o Polskę

Kaczyński: teraz nierealne

Jarosław Kaczyński w połowie września ocenił, że to "jest oczywiście słuszne, ale to posunięcie o charakterze taktycznym". Przyznał, że domaganie się od Rosji reparacji będzie możliwe dopiero, gdy "Rosja dołączy do kręgu krajów cywilizowanych". Stwierdził, że obecnie domaganie się reparacji wojennych od Rosji nie jest realne.