Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa odniosła się w programie "Wieczór z Władimirem Sołowiowem" emitowanym na kanale telewizji Rossija-1 do rzekomego niewłaściwego zachowania polskich władz względem Siergieja Andriejewa. Ambasador Rosji został wezwany do MSZ w poniedziałek, gdzie przedstawiono mu stanowisko polskiego rządu do nielegalnej aneksji ukraińskich terytoriów przez Rosję. Andriejew stwierdził jednak oficjalnie, że według niego, rzeczywisty cel spotkania był inny.