Rosja zarzuciła sieć. Wyszkoleni przez USA będą walczyć dla Putina

O propozycjach rosyjskich rekruterów, docierających do żołnierzy, którzy przed zemstą talibów uciekli latem zeszłego roku między innymi do Iranu, opowiedziało Associated Press trzech byłych afgańskich generałów. Jak donosi agencja, Rosjanie chcą przyciągnąć tysiące byłych elitarnych komandosów, którzy musieli zniknąć z Afganistanu, gdy kraj opuścili Amerykanie.