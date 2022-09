Rosja wycofała się z umowy o ruchu bezwizowym na Kuryle. Japonia protestuje

Główny sekretarz gabinetu, Matsuno Hirokazu powiedział we wtorek dziennikarzom, że to wyjątkowo niesprawiedliwy i niedopuszczalny krok, o którym na dodatek Japonia nie została oficjalnie zawiadomiona. Hirokazu zapowiedział też złożenie ostrego protestu na rosyjską decyzję i potępił politykę Kremla w stosunkach obu państw, obarczając agresywnego sąsiada odpowiedzialnością za złe relacje. Japoński rząd zadeklarował, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by umożliwić podróże swoim obywatelom.