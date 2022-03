Spór o Kuryle. Japonia oskarża Rosję o "nielegalną okupację" wysp

Spór o cztery wyspy z archipelagu Wysp Kurylskich między Rosją a Japonią toczy się od zakończenia II wojny światowej. To przez niego do dzisiaj oba państwa nie podpisały traktatu pokojowego. Wszystko wskazuje na to, że teraz ten spór rozgorzeje na nowo. Japonia, po 19 latach, wraca do nazywania kontrolowania przez Rosję tego terytorium "nielegalną okupacją".