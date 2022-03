Zełenski ukarał ambasadorów Ukrainy. Za mało się starali

Duże zaangażowanie wykazuje również ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Ostatno zaapelował do Polski o jeszcze większe wsparcie. Powtórzył prośby, które pojawiły się na początku wojny - o przyłączenie się do apelu o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i apelowanie do międzynarodowych instytucji partnerskich, w szczególności Komitetu doradczego władz lokalnych przy ONZ, do Światowej organizacji miast i gmin.