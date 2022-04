USA szykują nowe sankcje. Uziemią rosyjskie samoloty?

Stany Zjednoczone wkrótce obejmą sankcjami kolejne 120 firm z sektora zbrojeniowego oraz branży lotniczej i morskiej z Rosji i Białorusi - zapowiedziała dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Kate Bedingfield. Jak dodała, firmy te zostaną odcięte od zachodnich technologii, przez co stracą dostęp m.in. do części zapasowych do samolotów.