Rosja wplata nowy region do wojny w Ukrainie. Są jak lotniskowiec zaparkowany koło NATO

"Jest to sposób na zastraszenie Mołdawian i zniechęcenie do dalszych, proukraińskich gestów, przymuszenie do "neutralności" (...). Tego typu akcje: wysadzenie wież nadawczych, ostrzelanie MSW, to nie tylko wygodne wytłumaczenie "konieczności" dostania się Rosji do Naddniestrza ze swoimi wojskami, ale także pretekst do przejęcia oficjalnej kontroli nad regionem przez obecne tam siły pokojowe Rosji - napisał na Twitterze Kamil Całus.