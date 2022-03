Ługańska Republika Ludowa dołączy do Rosji?

- W niedalekiej przyszłości w republice może się odbyć referendum ws. przyłączenia do Rosji - poinformował Leonid Pasiecznik agencję RIA Novosti. To właśnie on od listopada 2017 roku stoli na czele separatystów z Ługańskiej Republiki Ludowej na wschodzie Ukrainy. Ich działania i chęć oderwania się od państwa ukraińskiego doprowadziły ostatecznie do decyzji Władimira Putina o wszczęciu wojny w Ukrainie.