Rosja ściąga na front. Mają swój sposób

Według informacji przekazanych przez niezależny serwis Wiorstka, w co najmniej dziewięciu regionach Federacji Rosyjskiej wprowadzono inicjatywę zwabiania nowych kandydatów do wojska poprzez system nagród za "polecanie". Za "przyprowadzenie przyjaciela" można dostać nawet 100 tys. rubli (ok. 4,6 tys. zł).