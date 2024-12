Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wyraził obawy, że Rosja może doświadczyć podobnego scenariusza jak ten, który obecnie rozgrywa się w Syrii. Jermak odniósł się do niedawnych wydarzeń, w wyniku których syryjscy rebelianci ogłosili wyzwolenie Damaszku i obalenie reżimu Baszara al-Asada.

Reżim Baszara al-Asada w Syrii upadł, co zasygnalizowała telewizyjna deklaracja rebeliantów o zajęciu Damaszku. Baszar al-Asad i jego rodzina opuścili kraj, a społeczność międzynarodowa obserwuje, jakie będą dalsze konsekwencje tego wydarzenia.

Rosja, która przez lata wspierała syryjski reżim, wycofując się z poparcia dla al-Asada, przyczyniła się do jego upadku. Tym samym potwierdziło to osłabienie wpływów Moskwy na Bliskim Wschodzie, co otwiera dyskusje o możliwym zwiększeniu zaangażowania rosyjskiego w Ukrainie.