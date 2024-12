Co dalej z Syrią? Ekspert: Nowy reżim nie będzie wspierany przez Rosję

Profesor Piotr Balcerowicz, filozof, orientalista i kulturoznawca, zapytany w rozmowie z Wirtualną Polską o to, co zmieni się dla zwykłych mieszkańców po tych wydarzeniach, wyjaśnia, że na razie "bardzo trudno to przewidywać".

- Z drugiej strony widzimy, że w prowincji Idlib, gdzie ta organizacja dominowała, nie dochodziło do bardzo brutalnych zdarzeń. Możemy natomiast mówić tutaj o pewnym reżimie religijnym - w sferze wolności obywatelskich, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, może być to reżim bardzo opresyjny, natomiast niekoniecznie dochodziłoby do zdarzeń, które pamiętamy z czasów Państwa Islamskiego - przekazuje profesor, podsumowując, że "może to być zmiana na lepsze dla ludności syryjskiej, natomiast niekoniecznie zmiana na dobre".