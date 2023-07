"Rosja na krawędzi wojny domowej". Budanow pewny

Jeszcze niedawno Rosjanie rozpowszechniali informacje, że ukraiński generał leży w śpiączce w Berlińskim szpitalu. W opublikowanym w czwartek wywiadzie szef HUR uznaje to za komplement ze strony Rosjan - Daje mi to informację zwrotną, że jestem na dobrej drodze w swojej pracy. To jak medal - powiedział siedząc w swoim biurze w Kijowie.