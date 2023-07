Pociski uderzyły we Lwów. "Mieszkańcy nadal pod gruzami"

W wyniku nocnego ataku na blok mieszkalny we Lwowie, czyli zaledwie 70 km od polskiej granicy, zginęło pięć osób, a co najmniej 37 zostało rannych. Zniszczonych lub uszkodzonych jest kilkadziesiąt mieszkań i samochodów. - Poszkodowanych może być więcej, część mieszkańców ostrzelanego budynku nadal znajduje się pod gruzami - poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy. Jak podkreślił, "to największy atak na infrastrukturę cywilną we Lwowie od początku wojny".