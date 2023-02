Rosja może wchłonąć Białoruś. "No i co?"

Dziennikarze kilku redakcji dotarli do tajnego dokumentu Moskwy, z którego wynika, że Rosja chce do 2030 roku wchłonąć Białoruś. Reżim Alaksandra Łukaszenki nie przejmuje się jednak ujawnionymi planami. "No i co?" - taka była odpowiedź jednej z białoruskich instytucji na pytanie o plany Rosjan.