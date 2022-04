Ukraińscy dziennikarze i politycy pokazali w niedzielę zdjęcia z miejscowości, z których w ostatnim czasie wyszły rosyjskie wojska. Niewyobrażalny terror ze strony Rosjan dotknął m.in. mieszkańców podkijowskiej Buczy. "Nowa Srebrenica. Ukraińskie miasto Bucza było w rękach rosyjskich bydlaków przez kilka tygodni" - napisano w komunikacie resortu obrony Ukrainy. Tymczasem Rosjanie przekonują, że "to kolejna prowokacja" Ukraińców.

Rosja brnie w propagandę i zaprzecza, by miało dość do masakry w Buczy. "To kolejna prowokacja"

Źródło: East News , fot: AP