Roman Giertych o "taśmach Kaczyńskiego". "Srebrna otrzymała rachunek"

Wystąpimy z powództwem cywilnym przeciw spółce Srebrna i Jarosławowi Kaczyńskiemu - zapowiada Roman Giertych. Adwokat reprezentuje Geralda Birgfellnera, którego rozmowę z prezesem PiS nagrano i upubliczniono.

- Spółka Srebrna otrzymała rachunek i go nie zapłaciła. Myślę, że zanim będziemy spekulować w odniesieniu do kwestii z "kapiszonem", to warto spojrzeć na tę sprawę oczyma człowieka, który 15 miesięcy pracował. Odbył 160 bodajże spotkań. Przygotował wielki projekt deweloperski. Zaangażował swoje dobre imię, swoje kontakty. Zaciągnął zobowiązania na kwoty bardzo poważne, a następnie dowiaduje się po 15 miesiącach, że nie będzie mu zapłacone i że ma iść, jeżeli chce pieniądze za swoją pracę, iść do sądu - powiedział Roman Giertych w "Kropce nad I" w TVN24.

- To jest podobna sytuacja jakby ktoś zamówił projekt u architekta, następnie rezygnuje z tego domu z jakichś tam powodów niezależnych od architekta. Potem mówi, człowieku umawialiśmy się tylko ustnie, idź do sądu, bo ja nie zapłacę. Jeżeli ktoś komuś proponuje: "idź do sądu" to nie jest to poszukiwanie ugody. Do sądu idzie się wtedy, kiedy jest spór - mówił Giertych. Zaznaczył, że premier Mateusz Morawiecki, wzywając austriackiego przedsiębiorcę do pokazania faktur, nie miał wiedzy na temat tej sprawy.