"To pan Jacek podpisze". Kim jest asystent prezesa PiS Jacek Cieślikowski

Bohaterowie taśm Kaczyńskiego kilkakrotnie wspominają o "panu Jacku". To Jacek Cieślikowski, 46-letni asystent Jarosława Kaczyńskiego, nazywany też jego kierowcą. Zasiada w Radzie Warszawy, a z namaszczenia prezesa PiS jest członkiem zarządu Srebrnej.

"No to Jacek podobno miał być w imieniu zarządu, ale Cieślikowski" - mówi Grzegorz Tomaszewski podczas spotkania w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej. "Ale nie ma go" - odpowiada Jarosław Kaczyński. To imię (lub nazwisko) pojawia się jeszcze kilkakrotnie w trakcie rozmowy, której zapis upubliczniła "Gazeta Wyborcza". Kim jest Jacek Cieślikowski?