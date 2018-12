Kierowca prezesa Kaczyńskiego zarobił w tym roku 139 tysięcy złotych

Kierowca Jarosława Kaczyńskiego i warszawski radny Jacek Cieślikowski zarobił w tym roku 139 tysięcy złotych. I to tylko przez 8,5 miesiąca. Pieniądze dostawał z Nowogrodzkiej, ale również ze słynnej spółki „Srebrna”.

Co ciekawe, zarobki prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Sejmu za ubiegły rok to 148 tys. zł. W tym roku będą one znacznie mniejsze. To właśnie za sprawą decyzji lidera PiS, parlamentarzyści a więc i Kaczyński mają od września obniżone o 20 proc. wynagrodzenie.