Roman Giertych i jego manipulacje. Oto dzisiejszy frontmen Koalicji Obywatelskiej

Jeśli mowa o milionerach dobrej zmiany to nie można pominąć Daniela Obajtka. To WP opisała cały majątek byłego prezesa Orlenu oraz jego najbliższych. To także z naszych łamów mógł się pan dowiedzieć o tym, że Obajtek zaraz po wyborach zaczął pozbywać się majątku, przepisując nieruchomości i udziały w firmach na syna. To my opisywaliśmy nieprawidłowości przy przetargach organizowanych przez Orlen.