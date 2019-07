Rekrutacja do liceum, technikum i szkoły zawodowej. 16 lipca poznamy wyniki rekrutacji w sześciu województwach

Rekrutacja do liceum, technikum i szkoły zawodowej właśnie dobiega końca. Już dzisiaj uczniowie sześciu województw będą wiedzieli, do jakiej szkoły się dostali. Gdzie można sprawdzić wyniki rekrutacji do szkoły średniej? Kiedy zaczyna się druga tura rekrutacji?

Rekrutacja do liceum, technikum i szkół zawodowych. 16 lipca zostaną opublikowane kolejne listy zakwalifikowanych (East News, Fot: Lukasz Piecyk/REPORTER)

Rekrutacja do liceum i pozostałych rodzajów szkół średnich w tym roku wymknęła się spod kontroli. Z powodu tzw. rekrutacji podwójnego rocznika, znacząco wzrosła liczba osób biorących udział w rekrutacji.

O miejsca w liceach i technikach stara się ostatni rocznik kończący gimnazja, a także pierwszy rocznik uczniów kończących 8-letnią podstawówkę.

Na początku lipca środowisko uczniów i ich rodziców przeżyło szok. Około 2,5 tys. osób nie zostało zakwalifikowanych do żadnej z wybranych szkół w Krakowie.

Do podobnej sytuacji może dojść we wtorek 16 lipca w Warszawie. Dzisiaj do południa szkoły mają udostępnić listy zakwalifikowanych do szkół średnich w stolicy oraz województwie mazowieckim.

W samej Warszawie dostępne jest ok. 43 tys. miejsc. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że udział w rekrutacji wzięło prawie 47 tys. osób. Dla porównania, przed rokiem udział w rekrutacji do warszawskich szkół średnich wzięło 19 tys. osób.

Wyniki rekrutacji we wtorek 16 lipca poznają również uczniowie z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

Rekrutacja do liceum i technikum – gdzie sprawdzić wyniki

Rekrutacja do liceum i technikum dobiega dziś końca w sześciu województwach. Uczniowie będą mogli na dwa sposoby sprawdzić, czy dostali się do wymarzonej szkoły.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w internetowym systemie rejestracji, gdzie uczeń uzyska informację o zakwalifikowaniu po zalogowaniu się do swojego konta.

Listy zakwalifikowanych zostaną udostępnione również w szkołach.

Rekrutacja do liceum i technikum – drugi termin

Ogłoszenie wyników rekrutacji to dopiero pierwszy etap na drodze do wstąpienia w mury wybranej szkoły. Jeżeli nazwisko kandydata znalazło się na liście zakwalifikowanych, wówczas musi on do 24 lipca złożyć świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.

Osoby rekrutujące się do techników, szkół zawodowych oraz branżowych muszą dostarczyć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danej szkole.