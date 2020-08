Rekonstrukcja rządu. Szykują się ostre cięcia w obozie władzy. Kaczyński dał sygnał koalicjantom

Jarosław Kaczyński powtórzył informacje podawane m.in. przez Wirtualną Polskę, że w wyniku zmian w rządzie mniejsza liczba ministerstw przypadnie koalicjantom PiS-u: Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry i Porozumieniu Jarosława Gowina. "To po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów" - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że Kaczyński w wywiadzie dla PAP właściwie wprost przyznał - choć bez wymienienia nazwiska - że funkcję ministra straci 29-letni Michał Woś zarządzający dziś resortem środowiska. "Chodzi o to, aby nie było tak, jak jest dzisiaj, że pewne decyzje odnoszące się np. do spraw ochrony środowiska są w trzech różnych ministerstwach, bo to do niczego dobrego nie prowadzi" - wyjaśniał prezes PiS.