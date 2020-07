Rekonstrukcja rządu. Połączenie MEN z MNiSW. "Poszkodowani będą uczniowie"

- Połączenie ministerstw edukacji i nauki to fatalny pomysł - mówią zgodnie nauczyciele, z którymi rozmawiamy. Ich zdaniem pogłębi to tylko chaos już panujący w oświacie. Co więcej, takie połączenie grozi niedofinansowaniem jednej ze stron kosztem drugiej. - Ucierpią na tym głównie uczniowie - dodają belfrzy.

Połączenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To jedno z założeń jesiennej rekonstrukcji rządu. Potwierdził to w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Senatu. - To jedna z koncepcji konsolidacji rządu. Są takie resorty, w których połączenie wydaje się celowe. Ale nie będę przesądzał – mówił w piątek rano Marek Pęk.

Nauczyciele, z którymi rozmawiamy, nie są zadowoleni z tego pomysłu.

Połączenie ministerstw. "Ktoś zawsze zostanie zaniedbany" - Połączenie jak najbardziej niezasadne. Oczywiście wszystko tłumaczone jest oszczędnościami, tylko szkoda, ze rząd chce oszczędzać na edukacji. Z resztą nie pierwszy raz tak się dzieje - komentuje Artur Sierawski z inicjatywy Superbelfrzy RP. - Po drugie będzie to niekorzystne zarówno dla uczelni, jak i szkół. Zawsze któraś ze stron będzie zaniedbana bądź niedofinansowana kosztem drugiej - dodaje. Ocenia też, że przez to ucierpią uczniowie. I nauczyciele.

- Zamiast połączenia poszedłbym w ścisłą współpracę ministerstw czy korelacje - podsumowuje.

Podobnie mówi Lidia, nauczycielka języka polskiego w liceum i technikum na Śląsku. Jej zdaniem z takiego połączenia nic się na lepsze nie zmieni. - Polska ma marne osiągnięcia naukowe, wiec powinno się dbać o odrębność instytucji dotyczących uczelni i szkół. Połączenie spowoduje przeznaczanie jeszcze mniejszych nakładów finansowych, tak przecież potrzebnych, na edukację i szeroko pojęta naukę - ocenia.

"Większy chaos" Mirka, nauczycielka pracująca w przedszkolu w Łodzi, dodaje: - Połączenie to kiepski pomysł. Chaos będzie jeszcze większy, niż jest teraz. Nawet, gdyby na czele tego superresortu stanął sensowny minister. O ile taki istnieje.

- Jeden minister od wszystkich szczebli edukacji? To naprawdę nie przyniesie niczego dobrego. Od każdego etapu edukacji powinien być minister-specjalista - dodaje Mirka. Jej zdaniem MEN w obecnej postaci też się nie sprawdza. - Było to widać po nauce zdalnej. To jak ma się sprawdzić superministerstwo z połączenia dwóch? - pyta.

- Z punktu widzenia nauczyciela to wszystko to są pozorowane zmiany - ocenia inny nauczyciel liceum z Wałbrzycha, Rafał. - Od czasu strajku i "okrągłego stołu" poświęconego - rzekomo - oświacie problem oświaty w Polsce został zamieciony pod dywan, albo złożony na ołtarzu wyższych (wyborczych) celów. Zmiana ministerstwa na ministerstwo to jak wiara, że mieszanie łyżką herbaty powoduje, że staje się słodka. Podobny "wpływ" z punktu widzenia nauczyciela mają zmiany ministrów - komentuje nauczyciel.

- Żadne zmiany - ani strukturalne, ani finansowe (poza kosztami połączenia ministerstw) za tym nie pójdą do szkół - dodaje.