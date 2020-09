Rekonstrukcja rządu. Koniec negocjacji na Nowogrodzkiej. Zaplanowano kolejną turę

O sprawie informuje PAP. Według informacji agencji kolejna - piąta - tura rozmów rozpocznie się w środę ok. godz. 14.

Jak informuje reporter WP Mariusz Gierszewski, prezes PiS Jarosław Kaczyński może wejść do rządu. To jedna z koncepcji, która obecnie jest poważnie brana pod uwagę. Według informacji WP wejście Kaczyńskiego do rządu nie oznaczałoby odejścia premiera Mateusza Morawieckiego. W tym scenariuszu - prezes PiS objąłby tekę wicepremiera.