Rekompensata dla mediów publicznych. Ogromne pieniądze dla TVP, mniejsze dla Polskiego Radia

Ujawnione przez WP ultimatum Andrzeja Dudy – odejście Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP w zamian za podpisanie przez prezydenta ustawy o wsparciu finansowym dla mediów publicznych – zrealizowano. Teraz podzielono środki: ponad 1,7 mld zł otrzyma TVP, a niespełna po 120 mln zł – Polskie Radio i ośrodki regionalne Polskiego Radia.

Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP, wraca jako doradca Zarządu

Wirtualna Polska ujawnia "ultimatum Dudy"

Prezes PiS na "ultimatum Dudy" się nie zgodził. Powiedział mu to wprost podczas nerwowej i krótkiej rozmowy we wtorek 3 marca – dobę po naszej pierwszej publikacji. Oczekiwania lidera PiS były jasne: Duda ma podpisać ustawę i już. Prezydent na takie stawianie sprawy się nie zgodził. Kaczyński był wściekły. Kurski w końcu został zmuszony do odejścia przez prezydenta i Radę Mediów Narodowych z funkcji prezesa TVP, a Duda w zamian za to podpisał w piątek 6 marca ustawę dofinansowującą media publiczne.