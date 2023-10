Referendum 2023. Jak zapisać się na głosowanie poza miejscem zamieszkania?

Referendum 2023. Głosowanie za granicą

Czy obywatele RP przebywający za granicą w dniu wyborów lub stale zamieszkujący poza granicami państwa będą mogli wziąć udział w referendum? Jak informuje Serwis Rzeczpospolitej Polskiej - będzie to możliwe. Nie trzeba będzie osobno rejestrować się do spisu wyborców - podobnie, jak w Polsce, głosowanie w referendum odbędzie się w tych samych lokalach oraz w tych samych godzinach, co wybory parlamentarne 2023.