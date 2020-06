Rafał Trzaskowski - program wyborczy na wybory 2020. Nowa Solidarność

Nowa Solidarność - program wyborczy Rafała Trzaskowskiego 2020

Trzy główne filary programu Rafała Trzaskowskiego to: "My i najbliżsi", "Nasze otoczenie" oraz "Nasze państwo, nasza wspólnota". "Nowa polityka, którą proponuję, pomoże zbudować sprawiedliwą i spójną Polskę. Dobrą Polskę. Tak, Polki i Polacy mogą różnić się poglądami i pomysłami na życie, ale mogą też wspólnie budować państwo, w którym każdy czuje się u siebie, bo oczekiwania każdego z nas są szanowane. Państwo, które jest ponad podziałami, bo nikomu nie narzuca światopoglądu, umie natomiast rozwiązać nasze podstawowe problemy. Na takie państwo zasługujemy. I na takie państwo każdy Polak i Polka ciężko pracują" - czytamy we wstępie programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego.