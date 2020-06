Szymon Hołownia - program wyborczy na wybory 2020

Szymon Hołownia. Wybory 2020

Polska solidarna, zielona, demokratyczna – to główne tezy programu wyborczego Szymona Hołowni. "Przyszedłem do polityki po to, by zmieniać Polskę. Prezydent musi patrzeć do przodu, musi mieć odwagę kreowania nowej rzeczywistości. Mój pomysł dla Polski wypracowałem wspólnie z ekspertami, a także słuchając ludzi i rozmawiając z nimi. Chcę Was przekonać do tego abyśmy wspólnie go zrealizowali. Abyśmy zbudowali Polskę solidarną – demokratyczną – zieloną” – podaje Szymon Hołownia, kandydat na Prezydenta RP.