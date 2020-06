Paweł Tanajno – program wyborczy na wybory 2020

Paweł Tanajno - program wyborczy

Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta Polski, w swoim programie wyborczym mówi o 30 proc. wzroście wynagrodzenia od zaraz. Miałoby się to odbyć w ten sposób, że pracodawca wypłacałby pracownikowi kwotę brutto na rękę. Zaowocowałoby to tym, że 210 mld zł rocznie znalazłoby się w rękach pracowników, a mniej pieniędzy potrzebne byłoby na utrzymanie urzędników i polityków.

- "Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby ogromnym impulsem rozwojowym dla gospodarki. Wzrost konsumpcji i inwestycji" - podkreśla Paweł Tanajno.Kolejna sprawa, jaką chce się zająć kandydat na prezydenta, to powszechne bogacenie się, a nie powszechny socjalizm. Paweł Tanajno mówi, że chciałby, by Polacy zarabiali tyle, by nie musieli pobierać takich świadczeń jak 500+. "Polityczny wyścig na powiększanie programu socjalnego to oznaka słabości państwa i braku zdolności polityków do zarządzania" - wyjaśnia kandydat na prezydenta, Paweł Tanajno.